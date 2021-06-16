«Я же не с улицы вратаря взял»: Черчесов оценил победу сборной России

https://static.news.ru/photo/dad91cd6-cebf-11eb-bdb0-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил победу команды над Финляндией во втором матче группового этапа чемпионата Европы — 2020. Он также объяснил, почему предпочёл голкипера Матвея Сафонова вместо Антона Шунина. По его словам, он его «не с улицы взял».

Я же не с улицы вратаря взял, который не заявлен. Он в составе, имеет такое же право играть, как и другой вратарь. Мы смотрим внимательно и принимаем решения, — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Он признался, что остался доволен результатом. По его словам, получилось всё так, как и планировалось изначально. Черчесов подчеркнул, что у команды были моменты, «но запланировать голы невозможно. Игра держала всех в напряжении».

Подопечные Станислава Черчесова набрали три очка после двух матчей и сравнялись с финнами и бельгийцами. В четверг, 17 июня, Бельгия сыграет с Данией, матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня в Копенгагене с командой Дании. Начало в 22:00 мск.