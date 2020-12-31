«Я принимаю наказание»: форвард «МЮ» Кавани отреагировал на дисквалификацию

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Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани прокомментировал свою дисквалификацию на три матча за проявление расизма. Он заявил, что не хотел никого оскорблять, но принимает наказание.

Я бы не хотел заострять внимание на этом неприятном для меня моменте. Хочу лишь, чтобы вы знали, что я принимаю дисциплинарное наказание, так как мне и чужды идиомы английского языка, я не разделяю эту точку зрения. Приношу извинения всем, кого могло обидеть моё проявление эмоций по отношению к другу, в этом не было никакого подтекста, — написал Кавани в Instagram.

Футболист был наказан после того, как ответил в комментариях на поздравления с победой над «Саутгемптоном» 3:2. Он написал подписчику «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрненький». Позже он удалил комментарий, поняв, что его могут воспринять двусмысленно. Однако Футбольная ассоциация Англии успела это заметить и инициировала разбирательство.

В результате Кавани был отстранён на три матча. В соцсетях болельщики и другие футболисты выражают ему поддержку. Они называют такое решение абсурдным.

Не нахожу слов. То, как с тобой поступили — подлость, достойная одной из самых расистских и ксенофобских стран мира, — написал в комментариях известный уругвайский спортивный журналист Родриго Романо.

Как ранее писал NEWS.ru, Кавани за этот инцидент оштрафован на 100 тысяч фунтов. Также он пропустит встречи с «Астон Виллой» (АПЛ), «Манчестер Сити» (Кубок Английской лиги) и «Уотфордом» (Кубок Англии).