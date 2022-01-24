«Я не разбираюсь в футболе, но мы приняли закон»: Роднина о Fan ID

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию о бойкоте фанатами «Спартака» футбольных матчей из-за закона о Fan ID. По её мнению, главная задача государства — гарантировать безопасность мероприятия и болельщики не должны этому препятствовать. Слова Родниной приводит «Спорт-Экспресс».

Что они хотят показать? Что они сила, которая может управлять? Вместо того чтобы идти на компромисс. Каждое государство должно обеспечивать безопасность. Я не могу оценивать фанатов. Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон. Футбол теряет красоту из-за Fan ID? Да-да! Особенно, когда зажигают фаеры, а людей уносят покалеченными, — сказала Роднина.

24 января фанаты «Спартака» заявили о бойкоте матчей команды во всех турнирах до полной отмены закона о Fan ID. Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подчеркнул, что что подобная инициатива вызывает только расстройство, поскольку поддержка болельщиков важна для команды.

Закон о введении Fan ID вступит в силу 1 июня 2022 года. Это «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ поспособствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях.

Законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года. Для внедрения этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.