«Я готов был встать на колени»: Денисов об обращении к Путину по Украине Футболист Денисов готов был встать на колени перед Путиным, чтобы тот остановил спецоперацию

Фото: igor__denisov/vk.com

Игорь Денисов

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна заявил, что после начала спецоперации на Украине записал обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Он отметил, что был готов встать на колени перед главой государства, только чтобы тот остановил СВО.

У меня было обращение к Путину. Я сказал ему, что готов встать на колени. Это было на третий-четвертый день [после начала спецоперации на Украине]. Я, гордый парень, готов был встать на колени перед ним, чтобы он все это остановил. Не было уже никакой гордости. Я знал, к чему все это идет. Но, к сожалению, никто не передал моего обращения, — сказал Денисов.

Ранее бывший футболист и блогер Евгений Савин рассказал, как российские игроки отреагировали на его выпуск про Украину. По его словам, один из футболистов сборной России заплакал в трубку и сказал, что не знает, как дальше жить.