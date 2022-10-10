«Я — гей. Шутка! Извините»: странный скандал с легендами испанского футбола Икер Касильяс сначала шокировал мир каминг-аутом, а потом «дал заднюю»

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

Икер Касильяс

Спокойное течение воскресенья взбудоражил тот, от кого вообще нельзя было ожидать, — с виду скромный и добрый отец двоих детей, легендарный испанский вратарь Икер Касильяс. Он сделал каминг-аут, после чего быстро «дал заднюю». Судя по всему, это была шутка, но слишком необычная и неожиданная для Икера. Вероятно, он о ней пожалел.

Икер Касильяс сделал в Twitter неожиданный пост. Дословно он звучал так:

Надеюсь, вы проявите ко мне уважение. Я — гей, — написал он.

Уже через пару десятков минут об этом написали все мировые СМИ. Ничего себе, один из самых легендарных футболистов Испании, один из лучших вратарей двух десятилетий делает такое признание. Это — «бомба». Тем более что Касильяс известен как человек с потрясающей любовной и семейной историей с Сарой Карбонеро, испанской журналисткой. Их поцелуй в прямом эфире во время интервью на чемпионате мира — 2010 — один из самых романтичных эпизодов, связанных со спортом.

Да, к сожалению, Икер и Сара объявили о разводе в прошлом году, но люди женятся и разводятся, это жизнь. Они заявили, что остаются друзьями и продолжат вместе воспитывать двоих детей. Словом, Икер всех удивил. Хотя чему уже реально можно удивляться в наше-то время?

Дальше — больше. К посту Икера подключился его бывший партнер по сборной Испании Карлес Пуйоль, многолетний капитан «Барселоны».

Пришло время рассказать нашу историю, Икер, — написал каталонец, приложив еще сердечко и смайл с поцелуем.

Фото: Josa Oliva/Keystone Press Agency/Global Look Press Икер Касильяс

Вот это уже стало похоже на розыгрыш. Мужики, шутящие про нетрадиционную сексуальную ориентацию, — что может быть более типично? Это классика. Правда, скорее для 20-летних пацанов, а не 40-летних миллионеров, но, в конце концов, юмор есть юмор. Хорошо, когда он есть.

Но не всем такой юмор по душе. В комментариях на Касильяса очень жестко накинулись подписчики, так же как и на Пуйоля. Публично шутить над гомосексуализмом — это сейчас воспринимается как чудовищное неуважение. Такая мейнстримная точка зрения. Оба футболиста получили за свои шутки наказание в виде трех миллионов суммарно отписавшихся от них пользователей. И в виде порицания от футболистов-геев. Один из них, Джошуа Кавалло из Аделаиды, выразил общее мнение.

Шутки и высмеивание каминг-аутов в футболе со стороны Касильяса и Пуйоля разочаровывают. Это трудный путь, который должен пройти любой представитель ЛГБТК. Мои образцы для подражания и легенды футбола высмеивают каминг-ауты и мое сообщество. Запредельное неуважение, — написал футболист в соцсетях.

Касильясу и Пуйолю, наверное, после этого стало стыдно. Во всяком случае обоим пришлось оправдываться. Икер не придумал ничего лучше, чем сказать, что его аккаунт взломали. Спортсмен извинился перед своими фанатами, а также перед ЛГБТ-сообществом.

Извинился и Пуйоль за свою шутку про отношения с Икером.

Я совершил ошибку. Извините за неуклюжую шутку, она была без злого намерения и совершенно неуместна. Я понимаю, что это могло задеть чьи-то чувства. Мое уважение и поддержка сообществу ЛГБТ, — написал Пуйоль в соцсети.

В тот же день появилась информация о том, что Касильяс начал встречаться с испанской актрисой, 30-летней Алехандрой Ониэвой. Она — сестра известного в Испании руководителя гостиничного бизнеса Иньиго Ониэвы Моласа. Сама актриса отрицает роман с футболистом, но источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Икер и Алехандра встречаются. Об этом написал испанский таблоид Crónica Balear.

С кем на самом деле встречается Икер Касильяс — дело только его. Даже если бы и с Пуйолем — почему нет? Это никак не отменяет заслуг обоих на футбольном поле. А если это действительно была шутка, то единственный ее плюс в том, что мы увидели, какая в современном мире бывает реакция на такие приколы. Как минимум не менее страшная и жесткая, чем сама шутка.