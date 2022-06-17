Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Констанца поделился впечатлениями от российского футбола, сообщает «Чемпионат.com». Игрок высоко оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).
Поначалу я был удивлен тому, какой в РПЛ уровень футбола. Он оказался выше, чем я думал. Здесь очень много хороших команд, что мне нравится, — заявил Констанца.
23-летний Констанца перешел в «Крылья Советов» в январе этого года. Ранее он выступал за молдавский «Шериф». В девяти матчах минувшего сезона РПЛ бразилец забил один мяч.
Ранее был назван лучший футболист сезона-2021/2022 в РПЛ. Приз получил бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Он начал играть в России летом прошлого года.