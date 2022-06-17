«Я был удивлен»: бразильский игрок клуба РПЛ об уровне футбола в России Бразильский игрок «Крыльев Советов» Констанца заявил, что уровень футбола в России его приятно удивил

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Фернандо Констанца

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Констанца поделился впечатлениями от российского футбола, сообщает «Чемпионат.com». Игрок высоко оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поначалу я был удивлен тому, какой в РПЛ уровень футбола. Он оказался выше, чем я думал. Здесь очень много хороших команд, что мне нравится, — заявил Констанца.

23-летний Констанца перешел в «Крылья Советов» в январе этого года. Ранее он выступал за молдавский «Шериф». В девяти матчах минувшего сезона РПЛ бразилец забил один мяч.

Ранее был назван лучший футболист сезона-2021/2022 в РПЛ. Приз получил бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Он начал играть в России летом прошлого года.