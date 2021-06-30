«Я болею за Украину»: избитый болельщик из России дал интервью перед матчем

Болельщику, который пришёл на матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Швеции (2:1) с российским флагом, порвали футболку. Оказалось, что перед игрой он дал интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

Украина!!! Ну конечно, [болею за Украину], а чего нет!? Я из Тулы. Не боюсь ли? Нет, а чего и кого мне бояться? Конечно, я знаю [о конфликте России и Украины], — сказал российский болельщик.

На встречу в Глазго, которая началась в 22:00 по московскому времени, он пришёл в компании двух друзей — украинца и поляка.

Появившийся в кадре болельщик сборной Украины признался, что сам поддерживает российскую сборную.

Он болеет за Россию, я болею за Россию. Он болеет за Украину, я болею за Украину. С Россией надо дружить, а не в войнушку играть, — признался он.

Россиянин в ответ заявил, что Украина является и его страной, но как остановить войну между государствами, он не знает. Да и никто не ответит на этот вопрос. Болельщик убеждён, что необходимо жить дружно — «России, Украине, Польше. Мы все вместе!».

Польский же товарищ признал наличие конфликта, однако сообщил, что футбол — это футбол.

Встреча между Украиной и Швецией прошла в Глазго 29 июня и завершилась победой команды Андрея Шевченко. Команда посвятила результат травмированному нападающему Артёму Беседину.