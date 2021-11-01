Вызов принят: почему Карпин удивил составом на решающие матчи отбора на ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил окончательный состав на решающие матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Кипра и Хорватии. Специалист сделал это в третий раз в карьере, но именно сейчас решение Карпина вызвало максимальное количество вопросов. Рассказываем подробнее о претензиях к кадровой политике тренера.

Вратарский вопрос

Тут нужно спрашивать даже не с Карпина, а с тренера вратарей Виталия Кафанова. Именно ему специалист делегировал всю полноту полномочий в выборе футболистов, играющих на этой позиции. Вызов наконец-то не получил Андрей Лунёв, который в «Байере» оккупировал скамейку запасных и совершенно не играет, зато появилась новая неожиданная фамилия.

В команду приглашён Никита Хайкин, о существовании которого широкий круг российских поклонников футбола узнал после публикации расширенного состава. 26-летний вратарь со сложной судьбой выступает в составе чемпиона Норвегии «Будё-Глимта», но умудрился привлечь внимание тренерского штаба.

Он прошёл очень долгий путь до Норвегии. Играл в разных странах, в том числе в России. Нигде его не оставляли, но надо отдать должное его характеру, наверное, другой бы уже бросил это дело. Я за ним смотрю уже давно, за эти два года мы с ним созванивались не один раз. Я хотел поехать в Норвегию и посмотреть на него в деле, но не получалось, — заявил Кафанов.

Никита Хайкин Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некоторые болельщики и специалисты не поверили словам Кафанова и предъявили тренерскому штабу те же претензии, что в своё время предъявлялись Станиславу Черчесову. Появление в национальной команде неожиданных персонажей типо Константина Рауша или Романа Нойштедтера, находившегося без клуба, многие связывали с желанием агентов выгодно пристроить своих клиентов в новые клубы. Очень хочется надеяться, что на Хайкина обратили внимание исключительно благодаря уровню его игры.

Всё по-старому

С момента прихода в сборную Карпин подчеркивал, что не смотрит ни в паспорт, ни на былые заслуги кандидатов, а будет вызывать в команду исключительно сильнейших на данный момент. Однако к решающим матчам отбора на чемпионат мира мнение тренера поменялось.

На пресс-конференции, посвященной объявлению состава, Карпин произнёс фразу «в бой идут одни старики», чем сразу заставил болельщиков проводить столь неприятные для себя ассоциации со Станиславом Черчесовым. Тот действовал ровно по такой же схеме: проверенных им бойцов тренер мог вызывать в сборную в любом состоянии.

Многих возмутило присутствие в сборной сразу трёх футболистов «Спартака», спускающего сезон в унитаз. И если присутствие центрального защитника Георгия Джикии можно объяснить дефицитом квалифицированных игроков на этой позиции, то с приглашением Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева всё сложнее.

Первый недавно оправился от травмы и играет сильно ниже своих возможностей, а второй не всегда проходит в стартовый состав. Да, выходы на замену у Бакаева иногда получаются яркими: атакующий хавбек много обыгрывает, обостряет, кричит и машет руками. Вот только КПД от его перфомансов очень низкий.

Спорной выглядит и фигура Ильзата Ахметова, который очень ярко начал карьеру в ЦСКА, но в последние сезоны взял курс на деградацию. Приглашение тех же Константина Марадишвили или Александра Черникова из расширенного списка выглядело бы логичнее, но сам Карпин подчеркнул, что в случае с Ахметовым обращал внимание на его опыт выступления в сборной.

Без лучшего

Наибольший резонанс вызвали кадровые решения Карпина в атакующей линии. Вызов в сборную не получил форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который с 11 мячами является лучшим бомбардиром РПЛ. Три из них нападающий забил в трёх последних турах.

Трое его конкурентов, оказавшиеся в окончательном списке, в этих матчах забили столько же на всех, а Смолов и вовсе пропустил две игры. Причём в последний раз это произошло из-за сомнительного результата теста на коронавирус. Итоги повторных анализов пока не известны, но Карпин все равно включил игрока в окончательный список.

Гамид Агаларов agalarov.g/instagram.com

Хорошо, Смолов, как и его партнер по сборной Антон Заболотный, опытные футболисты с большим количеством матчей за сборную, но как объяснить присутствие в команде Ивана Сергеева? Конечно, форвард «Крыльев Советов» на пять лет старше Агаларова, но международного опыта у Гамида больше. Как и забитых мячей в нынешнем сезоне — 11 против четырёх.

На пресс-конференции Карпина спросили о Сергееве. Тот ответил в стиле Черчесова: «позвал, потому что хорошо играл». Не очень похоже на тренера, который раньше не боялся детально объяснять свои решения.

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Каким бы ни было решение Карпина, отвечает за результат именно он. Если сборная России успешно квалифицируется на чемпионат мира, о вызванных и невызваннных игроках все забудут. Остается верить в то, что ставка тренера на опыт себя оправдает.