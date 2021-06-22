Вытекает из логики: Игонин отреагировал на разговоры об отставке Черчесова

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал NEWS.ru разговоры об отставке Станислава Черчесова после вылета сборной России с чемпионата Европы по футболу. Подопечные Черчесова проиграли Дании в последнем туре группового этапа Евро-2020 со счётом 1:4.

Разговоры об отставке вытекают из логики. РФС должен ведь как-то реагировать на ситуацию, менять что-то. В идеале мы должны понимать, какими будут последующие шаги, какие кандидатуры они могут предложить. Просто отставка ничего не даст. Нужны варианты, — сказал Игонин.

Сборная России в группе В заняла последнее, четвёртое место. Команды Бельгии и Дании гарантировали себе выход в стадию плей-офф.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020.