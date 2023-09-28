«Полная чушь»: Юран о проблемах сборной РФ U17 из-за выступления без флага Юран: отсутствие флага не скажется на мотивации российских футболистов U17

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Сергей Юран

Выступление сборной СНГ на чемпионате Европы по футболу 1992 года без национальной символики никак не сказывалось на мотивации игроков, рассказал NEWS.ru бывший форвард Сергей Юран. Действующий тренер клуба «Пари НН» заявил, что не обращал внимание на отсутствие флага.

Я не обращал внимание на то, что мы играли без флага. Я просто выходил и играл. Поэтому то, что у игроков сборной России U17 могут быть проблемы с мотивацией из-за игры без флага — полная чушь, — сказал Юран.

Ранее УЕФА допустил к своим международным соревнованиям российские молодежные сборные. Мужская национальная команда России до 17 лет сможет принять участие в отборочном раунде чемпионата Европы-2023/24, который пройдет с 27 сентября по 21 ноября. Россияне будут играть на турнирах под эгидой УЕФА без флага и гимна.

Основные команды России были отстранены от международных турниров в конце февраля 2022 года после начала СВО.

Российский футбольный союз до конца 2023 года определится, оставаться ли в УЕФА или перейти в Азиатскую конфедерацию. Решение будет зависеть от исхода переговоров о возвращении российских команд в УЕФА, заявил ранее глава РФС Александр Дюков.