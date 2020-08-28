Выступавший за «Рубин» экс-футболист стал тренером английского «Рединга»

https://static.news.ru/photo/c5b6cd7e-e9de-11ea-b137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Alam/Global Look Press

Велько Паунович назначен главным тренером английского футбольного клуба «Рединг», играющего в Чемпионшипе (второй по значимости дивизион в профессиональном футболе Англии).

Об этом сообщает пресс-служба команды. Сербский специалист ранее возглавлял «Чикаго Файр» в североамериканской лиге МЛС. Во время карьеры игрока Паунович в 2007 году защищал цвета российского клуба «Рубин» (Казань), за который провёл 16 матчей и забил один мяч. Также серб играл за мадридский «Атлетико», белградский «Партизан», испанские «Хетафе», «Майорку», «Тенерифе» и ряд других команд. Он провёл два матча за сборную несуществующей ныне страны Сербия и Черногория.

«Редингом» ранее руководил Марк Боуэн, в сезоне-2019/20 клуб занял 14-место в Чемпионшипе.

Ранее NEWS.ru сообщил, что нового главного тренера получил российский клуб «Оренбург». Команду возглавил чешский специалист Марцел Личка.