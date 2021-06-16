Выступавший за «Реал» с 2005 года капитан объявил об уходе из клуба

https://static.news.ru/photo/feacb6de-cee9-11eb-8fa6-96000091f725_660.jpg Серхио Рамос Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос объявил об уходе из клуба. Об этом сообщается на официальном сайте вице-чемпионов Испании.

Прощальная пресс-конференция 35-летнего игрока пройдёт 17 июня. Отмечается, что Рамос не смог договориться о новом контракте с президентом клуба Флорентино Пересом.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Реал» 15 матчей в испанской Ла Лиге, в которых забил два мяча.

За 16 лет, которые Рамос играет в мадридском клубе, он пять раз становился чемпионом Испании, дважды — обладателем кубка страны и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

1 июня «Реал Мадрид» назначил нового главного тренера. Им стал итальянский специалист Карло Анчелотти. Он сменил в этой должности Зинедина Зидана.