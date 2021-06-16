Выступавший за «Реал» с 2005 года капитан объявил об уходе из клуба

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос объявил об уходе из клуба. Об этом
Прощальная пресс-конференция 35-летнего игрока пройдёт 17 июня. Отмечается, что Рамос не смог договориться о новом контракте с президентом клуба Флорентино Пересом.
В прошедшем сезоне футболист провёл за «Реал» 15 матчей в испанской Ла Лиге, в которых забил два мяча.
За 16 лет, которые Рамос играет в мадридском клубе, он пять раз становился чемпионом Испании, дважды — обладателем кубка страны и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.
1 июня «Реал Мадрид» назначил нового главного тренера. Им стал итальянский специалист Карло Анчелотти. Он сменил в этой должности Зинедина Зидана.