«Выстояли. Победили. Потому что украинцы»: Зеленский о победе сборной Президент Украины Зеленский поздравил футбольную сборную с победой над Шотландией

Фото: IMAGO/Norbert Jansen/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу национальной команды в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Подопечные Александра Петракова одолели сборную Шотландии со счётом 3:1. Зеленский отметил, что испытывает гордость за команду.

Есть мгновения, когда не нужно много слов. Просто гордость. Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы. — написал Зеленский в одной из соцсетей.

Первый мяч на 33-й минуте открыл Андрей Ярмоленко. На 49-й преимущество украинцев удвоил Роман Яремчук. Шотландцы отыграли один мяч за 11 минут до финального свистка после точного удара Каллума Макгрегора. Окончательный результат установил вышедший на замену Артём Довбик, отличившийся на пятой добавленной минуте встречи. Благодаря победе над Шотландией сборная Украины вышла в финал квалификации, где сыграет с командой Уэльса. Встреча пройдёт в Кардиффе 5 июня.

31 мая бывший игрок сборной Шотландии Грэм Сунесс выразил надежду, что Украина выиграет ЧМ, хоть это и будет означать проигрыш его страны в квалификации.