Наконец определился чемпион в Италии, а на Туманном Альбионе завершился последний тур Английской премьер-лиги (АПЛ) и даже во Франции впервые за четыре месяца прошёл футбольный матч. Правда, априори положительное событие было омрачено неприятным инцидентом. NEWS.ru. рассказывает о том, что произошло на европейской арене.

Запоздавший чемпион

Чемпион в Италии должен был определиться давно, но «Ювентус» к концу чемпионата решил усложнить себе жизнь. Последний месяц команда словно жила по правилу «нет интриги в чемпионате — создай её сам».

Посткоронавирусный отрезок выдался у подопечных Маурицио Сарри неудачным. Ну как, начали-то они уверенно, однако ближе к концу первенства ситуация сильно переменилась. До чемпионского матча с «Сампдорией» в последних пяти турах была одержана только одна победа. Причём очки команда теряла не с самыми сильными соперниками. Например, в предыдущем туре, в котором должно было уже всё официально решиться, «Ювентус» не смог одолеть «Удинезе» — команду, которая плетётся на дне турнирной таблицы. К огромному счастью для туринцев, основные оппоненты команды тоже испытывали трудности: совсем приуныл «Лацио» (четыре поражения и одна ничья в июле), «Интер» и «Аталанта» также сыграли вничью в нескольких последних встречах. Именно эти обстоятельства не позволили подобраться конкурентам к туринцам.

Маурицио Сарри Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Правда, и в матче против «Сампдории» казалось, что и на этот раз «Ювентусу» не удастся поставить итоговую точку. Для понимания: первый удар в створ ворот туринцы нанесли только на 44-й минуте. Но перед самым уходом на перерыв бедственное на первый взгляд положение дел удалось выпрямить. Криштиану Роналду открыл счёт во встрече на седьмой добавленной к первому тайму минуте, а во втором тайме Федерико Бернардески увеличил отрыв. Матч, завершившийся со счётом 2:0, принёс «Ювентусу» очередное чемпионство.

Это девятая к ряду победа «Ювентуса» в чемпионате Италии (36-я в сумме), второй титул в карьере Маурицио Сарри и третий итальянский трофей Криштиану Роналду (две победы в чемпионате Италии и одна — в Кубке).

Туринцы могут терять очки во встречах с принципиальными конкурентами, проигрывать аутсайдерам, в целом выдавать провальный отрезок в конце сезона, но даже при этих обстоятельствах они остаются сильнейшей командой в Италии. Фантастика!

«МЮ» убил сказку «Лестера»

В Англии главный вопрос — кто станет чемпионом — разрешился уже давно. Ещё до матча «Челси» — «Манчестер Сити», после которого «Ливерпуль» стал официально победителем АПЛ, было понятно, что «мерсисайдцев» догнать будет невозможно. Поэтому предстояло только определиться с местами в Лиге чемпионов. И тут как раз развернулась интрига поярче чемпионской. До последнего тура не было известно, кто получит заветные путёвки. За два места в ЛЧ (первые две путёвки были заняты «Ливерпулем» и «Манчестер Сити») боролись «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

До прихода коронавируса «Лестер» был в тройке сильнейших и имел большие шансы на выход в Лигу чемпионов. В любом случае тяжело было предположить, что на пути «лис» встанут «красные дьяволы», которые показывали не самое яркое выступление в первой части чемпионата. Однако пауза, вызванная коронавирусом, благоприятно сказалась на подопечных Сульшера (пожалуй, «Манчестер Юнайтед» наравне с «Миланом» — команды, которым коронавирусная пауза пошла особенно на пользу). Да, положительная динамика наметилась в команде уже после небольшой зимней паузы, но «Манчестер Юнайтед» не стал останавливаться на достигнутом и выдал мощную концовку: после рестарта на счету команды шесть побед и три ничьи.

Джесси Лингард Darren Staples/www.imago-images.de/Global Look Press

Такое уверенное выступление и позволило «Манчестер Юнайтед» опередить «лис» в турнирной таблице (как вы могли догадаться, у «Лестера» посткоронавирусный отрезок не задался). В главном матче последнего тура АПЛ как раз и предстояло встретиться двум конкурентам по битве в главный европейский турнир. Команде Брендана Роджерса нужно было не только не проиграть, а обязательно победить «Манчестер Юнайтед» (ничья была возможна только в том случае, если бы «Челси» проиграл «Вулверхэмптону»).

Матч, как и ожидалось, получился эмоциональным и богатым на события: на 14-й минуте был назначен пенальти в ворота «Лестера», который успешно реализовал Бруну Фернандеш, на четвёртой добавленной минуте был удалён защитник «лис» Джонни Эванс и уж совсем под занавес встречи гол забил Джесси Лингард (если вспомнить, когда этот футболист в последний раз забивал, можно понять, почему это важное событие). Как ни старались «лисы», им не удалось одолеть «красных дьяволов».

В итоге в Лигу чемпионов пробились, кроме «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», «Манчестер» Юнайтед с третьей строчки и «Челси» — с четвёртой («синие» в своём матче выиграли 2:0). А «Лестеру» и «Тоттенхэму» предстоит провести следующий сезон в Лиге Европы.

На этот раз сказка «Лестера» не стала реальностью. Что же, в футболе и не такое бывает.

Неудачный рестарт для Мбаппе

Во Францию вернулся футбол! Как мы помним, в середине марта коронавирус поставил на паузу в том числе и Лигу 1, но в отличие от других топовых европейских первенств, чемпионат Франции так и не вернулся — Федерация футбола Франции решила не доигрывать сезон. Однако под общую отмену не попал Кубок Франции и Кубок лиги. Игры этих первенств и положили начало рестарту. Однако не для всех возвращение футбола имело исключительно положительные эмоции.

В финале Кубка Франции встретились ПСЖ и «Сент-Этьен». Матч протекал достаточно спокойно, уже на 14-й минуте был открыт счёт во встрече. Единственный гол, забитый Неймаром, принёс ПСЖ победу в Кубке. Но вряд ли парижанам удалось насладиться своим титулом сполна. На 37-й минуте капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрин в жёстком подкате сбил Килиана Мбаппе. Француз в итоге даже не смог сам покинуть пределы поля, ему понадобилась помощь врачей.

Tackle just on Mbappe !!!! Horrible tackle !!! pic.twitter.com/AujXWkxxyQ — Justin (@jutin__) July 24, 2020

Естественно, травма Мбаппе совсем не играет на руку парижанам. Уже через две с половиной недели ПСЖ предстоит сойтись с грозным соперником из Италии, да что там Италии — нынешняя «Аталанта» способна доставить неприятности любому гранду (пример «Ювентуса» вам в помощь). Команда Тухеля и без того уступает остальным соперникам в отсутствии игровой практики, а добавьте теперь к этому возможное отсутствие одного из лидеров команды (клуб подтвердил растяжение связок голеностопа спортсмена). Правда, бывший тренер сборной Франции Эдуард Липка допускает возможность выхода Мбаппе портив «Аталанты».