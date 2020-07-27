Наконец определился чемпион в Италии, а на Туманном Альбионе завершился последний тур Английской премьер-лиги (АПЛ) и даже во Франции впервые за четыре месяца прошёл футбольный матч. Правда, априори положительное событие было омрачено неприятным инцидентом. NEWS.ru. рассказывает о том, что произошло на европейской арене.
Запоздавший чемпион
Чемпион в Италии должен был определиться давно, но «Ювентус» к концу чемпионата решил усложнить себе жизнь. Последний месяц команда словно жила по правилу «нет интриги в чемпионате — создай её сам».
Посткоронавирусный отрезок выдался у подопечных Маурицио Сарри неудачным. Ну как, начали-то они уверенно, однако ближе к концу первенства ситуация сильно переменилась. До чемпионского матча с «Сампдорией» в последних пяти турах была одержана только одна победа. Причём очки команда теряла не с самыми сильными соперниками. Например, в предыдущем туре, в котором должно было уже всё официально решиться, «Ювентус» не смог одолеть «Удинезе» — команду, которая плетётся на дне турнирной таблицы. К огромному счастью для туринцев, основные оппоненты команды тоже испытывали трудности: совсем приуныл «Лацио» (четыре поражения и одна ничья в июле), «Интер» и «Аталанта» также сыграли вничью в нескольких последних встречах. Именно эти обстоятельства не позволили подобраться конкурентам к туринцам.
Правда, и в матче против «Сампдории» казалось, что и на этот раз «Ювентусу» не удастся поставить итоговую точку. Для понимания: первый удар в створ ворот туринцы нанесли только на 44-й минуте. Но перед самым уходом на перерыв бедственное на первый взгляд положение дел удалось выпрямить. Криштиану Роналду открыл счёт во встрече на седьмой добавленной к первому тайму минуте, а во втором тайме Федерико Бернардески увеличил отрыв. Матч, завершившийся со счётом 2:0, принёс «Ювентусу» очередное чемпионство.
Это девятая к ряду победа «Ювентуса» в чемпионате Италии (36-я в сумме), второй титул в карьере Маурицио Сарри и третий итальянский трофей Криштиану Роналду (две победы в чемпионате Италии и одна — в Кубке).
Туринцы могут терять очки во встречах с принципиальными конкурентами, проигрывать аутсайдерам, в целом выдавать провальный отрезок в конце сезона, но даже при этих обстоятельствах они остаются сильнейшей командой в Италии. Фантастика!
«МЮ» убил сказку «Лестера»
В Англии главный вопрос — кто станет чемпионом — разрешился уже давно. Ещё до матча «Челси» — «Манчестер Сити», после которого «Ливерпуль» стал официально победителем АПЛ, было понятно, что «мерсисайдцев» догнать будет невозможно. Поэтому предстояло только определиться с местами в Лиге чемпионов. И тут как раз развернулась интрига поярче чемпионской. До последнего тура не было известно, кто получит заветные путёвки. За два места в ЛЧ (первые две путёвки были заняты «Ливерпулем» и «Манчестер Сити») боролись «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».
До прихода коронавируса «Лестер» был в тройке сильнейших и имел большие шансы на выход в Лигу чемпионов. В любом случае тяжело было предположить, что на пути «лис» встанут «красные дьяволы», которые показывали не самое яркое выступление в первой части чемпионата. Однако пауза, вызванная коронавирусом, благоприятно сказалась на подопечных Сульшера (пожалуй, «Манчестер Юнайтед» наравне с «Миланом» — команды, которым коронавирусная пауза пошла особенно на пользу). Да, положительная динамика наметилась в команде уже после небольшой зимней паузы, но «Манчестер Юнайтед» не стал останавливаться на достигнутом и выдал мощную концовку: после рестарта на счету команды шесть побед и три ничьи.
Такое уверенное выступление и позволило «Манчестер Юнайтед» опередить «лис» в турнирной таблице (как вы могли догадаться, у «Лестера» посткоронавирусный отрезок не задался). В главном матче последнего тура АПЛ как раз и предстояло встретиться двум конкурентам по битве в главный европейский турнир. Команде Брендана Роджерса нужно было не только не проиграть, а обязательно победить «Манчестер Юнайтед» (ничья была возможна только в том случае, если бы «Челси» проиграл «Вулверхэмптону»).
Матч, как и ожидалось, получился эмоциональным и богатым на события: на 14-й минуте был назначен пенальти в ворота «Лестера», который успешно реализовал Бруну Фернандеш, на четвёртой добавленной минуте был удалён защитник «лис» Джонни Эванс и уж совсем под занавес встречи гол забил Джесси Лингард (если вспомнить, когда этот футболист в последний раз забивал, можно понять, почему это важное событие). Как ни старались «лисы», им не удалось одолеть «красных дьяволов».
В итоге в Лигу чемпионов пробились, кроме «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», «Манчестер» Юнайтед с третьей строчки и «Челси» — с четвёртой («синие» в своём матче выиграли 2:0). А «Лестеру» и «Тоттенхэму» предстоит провести следующий сезон в Лиге Европы.
На этот раз сказка «Лестера» не стала реальностью. Что же, в футболе и не такое бывает.
Неудачный рестарт для Мбаппе
Во Францию вернулся футбол! Как мы помним, в середине марта коронавирус поставил на паузу в том числе и Лигу 1, но в отличие от других топовых европейских первенств, чемпионат Франции так и не вернулся — Федерация футбола Франции решила не доигрывать сезон. Однако под общую отмену не попал Кубок Франции и Кубок лиги. Игры этих первенств и положили начало рестарту. Однако не для всех возвращение футбола имело исключительно положительные эмоции.
В финале Кубка Франции встретились ПСЖ и «Сент-Этьен». Матч протекал достаточно спокойно, уже на 14-й минуте был открыт счёт во встрече. Единственный гол, забитый Неймаром, принёс ПСЖ победу в Кубке. Но вряд ли парижанам удалось насладиться своим титулом сполна. На 37-й минуте капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрин в жёстком подкате сбил Килиана Мбаппе. Француз в итоге даже не смог сам покинуть пределы поля, ему понадобилась помощь врачей.
Естественно, травма Мбаппе совсем не играет на руку парижанам. Уже через две с половиной недели ПСЖ предстоит сойтись с грозным соперником из Италии, да что там Италии — нынешняя «Аталанта» способна доставить неприятности любому гранду (пример «Ювентуса» вам в помощь). Команда Тухеля и без того уступает остальным соперникам в отсутствии игровой практики, а добавьте теперь к этому возможное отсутствие одного из лидеров команды (клуб подтвердил растяжение связок голеностопа спортсмена). Правда, бывший тренер сборной Франции Эдуард Липка допускает возможность выхода Мбаппе портив «Аталанты».
Клуб не пойдёт на риск, выпустив его на матч с «Лионом» (речь идёт о Кубке лиги, матч запланирован на 31 июля — прим. NEWS.ru). По моему мнению, он сыграет против «Аталанты». МРТ не всегда надёжна, когда она проводится сразу после травмы. Только через четыре или пять дней мы можем узнать больше. Если во время МРТ ему будет относительно комфортно ходить, это будет очень хорошим знаком, — сказал специалист в эфире FranceTV.