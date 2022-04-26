Вячеслав Колосков: «спорт вне политики» — это миф, о котором нужно забыть Бывший вице-президент ФИФА Колосков заявил, что спорт давно стал инструментом политики

Вячеслав Колосков / Фото Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков оценил решение международных футбольных ассоциаций (ФИФА и УЕФА) отстранить российские клубы и национальные сборные от всех турниров под своей эгидой. По мнению Колоскова, о том, что спорт находится вне политики, нужно забыть.

Это миф, что спорт находится вне политики, надо уже забыть об этом выражении, мы слишком долго его повторяли из интервью в интервью. Спорт давно стал инструментом политики. Нам бы всем хотелось чистого спорта, но его нет. А решения УЕФА и ФИФА — не спортивные, решения — чисто политические, потому что РФС и клубы не нарушили ни один из пунктов уставов ФИФА и УЕФА. В обоих уставах чётко прописано, за что клубы и сборные могут быть подвергнуты санкциям. Ни одного нарушения они не совершили, — сказал Колосков корреспонденту NEWS.ru.

С точки зрения функционера, решение отстранить российские клубы и национальные сборные навредит только отечественному футболу, а в Европе на это мало кто обратит внимание.

Европейскому футболу это никак не вредит, потому что наши клубы играют всё хуже и хуже, почти скатились во вторую десятку национальных федераций. Сборная худо-бедно играла на своём уровне, но и её потеря никакого ущерба для европейского футбола не несёт. А вот для нашего футбола это большой удар. У команд теряется стимул без возможности попасть в еврокубки, клубы потеряли существенную часть доходов, которые приносили международные матчи, у футболистов сборной теряется мотивация без официальных матчей. И сейчас всё меньше и меньше игроков высокого уровня будет приезжать к нам, — считает Колосков.

На вопрос, как долго это отстранение может продлиться, Колосков ответил пословицей: «надейся на лучшее, но готовься к худшему».

В начале марте УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции по отстранению российских клубов и сборной от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции к России.