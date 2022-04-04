«Всё начали США, Путина я уважаю»: бразильский футболист о ситуации в мире

Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» бразилец Ари заявил, что США спровоцировали напряжённую обстановку в мире, сообщает «РБ Спорт». Он отметил, что уважает президента России Владимира Путина и считает, что он всегда действовал в интересах своей страны.

Я думаю, всё начали США. Российский президент всегда делал всё лучшее для России, я его очень уважаю, — заявил Ари.

В 2018 году Ари получил российский паспорт. За сборную РФ он провёл два матча. Сейчас футболист выступает за «Атлетико Сеаренсе».

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова предложила вручить российское гражданство Симону Фуркаду. Ранее французский биатлонист заявил, что получил много негативных сообщений в соцсетях из-за поддержки спортсменов из России.