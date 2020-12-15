Встреча «Зенита» со «Спартаком» состоится при пустых трибунах

https://static.news.ru/photo/e51e439a-3eca-11eb-bed4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» будет проходить при пустых трибунах, следует из сообщения пресс-службы петербургской команды.

Как сообщается, такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Зрители смогут следить за игрой лишь в специальных изолированных ложах. Также разрешено присутствие обладателей сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 20:00 мск. Подопечные Сергея Семака находятся на первом месте турнирной таблицы. В активе команды 38 очков. «Красно-белые» расположились на второй позиции с отставанием на 3 балла.

Некоторое время назад стало известно, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сможет выйти на поле в матче с «Зенитом» из-за полученной травмы. Стоит отметить, что футболист не выходил на поле в шести стартовых встречах нынешнего первенства.

В текущем чемпионате Кокорин отыграл восемь матчей, забив два гола. Футболист перешёл в «Спартак» в августе 2020 года на правах свободного агента. Перед этим он представлял «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что итальянская «Фиорентина» рассматривает возможность приглашения в команду Александра Кокорина.

Так, «Фиорентина» планирует усилить линию атаки. Клуб может выкупить Кокорина уже в январе 2021 года. Нападающего оценивают в €6 млн.