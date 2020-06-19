Вспышка коронавируса в Черногории могла возникнуть после белградского дерби

https://static.news.ru/photo/2cbe872e-b225-11ea-87cd-fa163e074e61_660.jpg Матч Кубка Сербии по футболу между «Црвеной Звездой» и «Партизаном»/ Фото: /www.imago-images.de/Global Look Press

Директор клинического центра в Подгорице Евто Еракович считает, что новая вспышка заболевания коронавирусом в Черногории могла произойти из-за большого количества посетивших матч Кубка Сербии по футболу между «Црвеной Звездой» и «Партизаном».

У меня есть неофициальная информация, которая подтверждает, что определённое количество наших граждан отправилось в Сербию. Это показывает, что нам нужна личная ответственность, — цитирует Ераковича Blic.

За последний день в стране появилось семь новых случаев заражения коронавирусом среди тех, кто был на игре в Белграде. Всего на матче «Партизан» — «Црвена Звезда» присутствовали 15 тысяч зрителей.

Ранее правительство Черногории объявило страну «зоной, свободной от коронавируса, заявил, что все инфицированные пациенты вылечились.

Ранее пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб за два дня до матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» уходит на двухнедельный карантин. В коллективе отметили, что игроки полностью изолированы от команды. Также в сообщении отмечается, что клуб незамедлительно поставил в известность руководство, профильные ведомства, Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ), писал NEWS.ru.