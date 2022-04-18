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Футбол

Вспоминаю годы, когда у нас не было «варягов»: Лавров о легионерах в РПЛ

Сергей Лавров заявил, что вспоминает времена, когда в российском футболе не было «варягов»
13:47, 18 апреля 2022
Вспоминаю годы, когда у нас не было «варягов»: Лавров о легионерах в РПЛ Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с грустью вспоминает времена, когда в российском футболе не было «варягов». В интервью для «России 1» он отметил, что раньше клубная принадлежность имела для футболистов большое значение, а с притоком большого количества легионеров ситуация изменилась.

Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход футболиста из одной команды в другую был целым событием. Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», ЦСКА, то там и оставался играть, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров является фанатом московского «Спартака». Сегодня, 18 апреля, клубу исполнилось 100 лет.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил московский футбольный клуб «Спартак» со 100-летним юбилеем. Президент назвал команду национальным достоянием.

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