«Всегда считаем, что в Европе всё лучше»: Карасёв об иностранных судьях Сергей Карасёв отказался соглашаться с тем, что иностранные футбольные судьи лучше российских

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Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв высказался об инициативе «Спартака» по привлечению на матч за Суперкубок против «Зенита» иностранного судьи, сообщает «Матч ТВ». По его словам, в РФ много своих высококлассных рефери.

Всегда считаем, причем в любой сфере, что в Европе всё лучше. И судят там лучше. Но это не совсем так. Тем более судейство — специфическая профессия. Ошибаемся мы все — и англичане, и испанцы в своих чемпионатах и в еврокубках, — заявил Карасёв.

При этом судья добавил, что ошибки не должны быть слишком очевидными. Он также отметил, что пригласить иностранного рефери на Суперкубок из-за логистических проблем будет очень сложно.

«Спартак» попросил назначить иностранных судей на Суперкубок 2 июня. Москвичи также заявили о желании перенести встречу с 9 на 16 июля.