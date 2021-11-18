«Всегда можно было положиться»: Гаджиев о футболисте Ковбе
Гаджи Гаджиев рассказал, что на Дениса Ковбу всегда можно было положиться
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:52, 18 ноября 2021
Денис КовбаФото: goalsby/twitter.com
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На погибшего полузащитника футбольного клуба «Крылья Советов» Дениса Ковбу всегда можно было положиться, заявил «Радио 1» бывший главный тренер самарской команды Гаджи Гаджиев. По его словам, спортсмен всегда играл в полную силу, был скромным человеком и считался «своим парнем» в коллективе.
Он был основным игроком «бронзовых» «Крыльев Советов» в 2004 году, игроком, на которого всегда можно было положиться. Он всегда играл в меру своих возможностей. Он был человеком скромным и в коллективе считался своим парнем, — вспомнил Гаджиев.
Полузащитник Денис Ковба скончался на 43-м году жизни. По словам бывшей супруги футболиста, он заразился коронавирусом и свои последние дни провёл в реанимации.
Ковба родился 6 сентября 1979 года в Витебске. Известен по выступлениям за белорусский «Локомотив», украинские «Звезду» и «Александрию», а также чешскую «Спарту». В России защищал цвета «Крыльев Советов», за которые в общей сложности провёл 260 матчей, забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач.
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