«Всегда можно было положиться»: Гаджиев о футболисте Ковбе

На погибшего полузащитника футбольного клуба «Крылья Советов» Дениса Ковбу всегда можно было положиться, заявил «Радио 1» бывший главный тренер самарской команды Гаджи Гаджиев. По его словам, спортсмен всегда играл в полную силу, был скромным человеком и считался «своим парнем» в коллективе.

Он был основным игроком «бронзовых» «Крыльев Советов» в 2004 году, игроком, на которого всегда можно было положиться. Он всегда играл в меру своих возможностей. Он был человеком скромным и в коллективе считался своим парнем, — вспомнил Гаджиев.

Полузащитник Денис Ковба скончался на 43-м году жизни. По словам бывшей супруги футболиста, он заразился коронавирусом и свои последние дни провёл в реанимации.

Ковба родился 6 сентября 1979 года в Витебске. Известен по выступлениям за белорусский «Локомотив», украинские «Звезду» и «Александрию», а также чешскую «Спарту». В России защищал цвета «Крыльев Советов», за которые в общей сложности провёл 260 матчей, забил восемь мячей и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса умер пятикратный чемпион Европы по дзюдо и шестикратный чемпион СССР по самбо Анатолий Бондаренко. Он ушёл из жизни 13 ноября в возрасте 77 лет.