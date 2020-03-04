https://static.news.ru/photo/51b73efc-5e21-11ea-bd44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что все футбольные матчи нынешнего сезона могут пройти без зрителей из-за распространения коронавируса в стране.

Чемпионат продолжается, но мы движемся к идее проводить матчи без зрителей. Мы постараемся продолжать заниматься спортом, одновременно защищая здоровье населения, — цитирует Спадафора Football Italia.

Ряд матчей Серии А и Кубка Италии по футболу уже были перенесены на неопределённый срок.

Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.