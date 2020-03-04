Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что все футбольные матчи нынешнего сезона могут пройти без зрителей из-за распространения коронавируса в стране.
Чемпионат продолжается, но мы движемся к идее проводить матчи без зрителей. Мы постараемся продолжать заниматься спортом, одновременно защищая здоровье населения, — цитирует Спадафора Football Italia.
Ряд матчей Серии А и Кубка Италии по футболу уже были перенесены на неопределённый срок.
Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.
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