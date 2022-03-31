Все на дно! Как «Матч ТВ» устроил позорный перформанс в прямом эфире

На «Матч ТВ» что ни эфир — новые страсти. Накануне ведущий программы «Есть тема!» Антон Анисимов в недвусмысленной форме дал понять, что он думает о польской национальной команде. Под самый занавес выпуска он пожелал мощнейшего провала на чемпионате мира «мерзким тварям» из Польши. И это не шутка... Пытаемся осмыслить произошедшее.

Впервые программа «Есть тема» на «Матч ТВ» появилась осенью прошлого года. Незамысловатый формат шоу-дебатов (где-то мы это уже видели, не так ли?) с обсуждением актуальных тем из мира спорта и не только (куда же без политики и личной жизни) сделал жизнь «Матч ТВ» намного ярче.

Алана Мамаева и её рассуждения о новой возлюбленной бывшего мужа, Зарема Салихова и её нападки на бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова (например, сравнила его с прилипшей к подошве жвачкой) — в общем, за последние полгода канал подарил человечеству немало документов эпохи. Большой шанс войти в историю есть и у выпуска, посвящённому исключению России из Международного союза биатлонистов (IBU). Мало того что программа вышла под высокоинтеллектуальным, остроумным названием «В душе не IBU», так в концовке всего этого действа ведущий Антон Анисимов решил оскорбить сборную Польши. Вот, собственно, что он сказал.

Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши и Левандовскому, в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, «удачи» вам, вы мерзкие твари, — заявил журналист.

С чем вызвана такая реакция журналиста — понятно. Сборная Польши должна была стать нашим первым соперников в стыковых матчах к чемпионату мира-2022. Однако как только началась спецоперация на Украине, они чётко дали понять, что ни при каких обстоятельствах не будут играть с Россией. Даже если ФИФА отстранит их команду от стыковых матчей. Затем к отказу поляк присоединились другие наши потенциальные соперники шведы и чехи.

И в итоге всё закончилось тем, что ФИФА отстранила сборную России от участия в турнирах под эгидой организации. Естественно, узнав, что в итоге поляки, которые подняли шумиху, едут в Катар, душа поэта не выдержала. Ну и оскорбительные кричалки в адрес россиян в матче против Швеции сделали своё дело.

Но, видимо, Антон Анисимов не учёл одного. С шумихой, инициированной командой Польши или без неё, мы бы всё равно не доехали бы до чемпионата мира. ФИФА исключил бы нас в любом случае. Об этом говорил даже Валерий Карпин. По словам тренера, как только началась спецоперация на Украине, он понял, что ЧМ нам не видать. Что касается отношения со стороны иностранцев (в частности, болельщиков), то это тоже не является каким-то открытием.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, каким бы ни было чувство разочарования и обиды, оправдывает ли оно подобное поведение журналиста? Едва ли. Тут быстро оговоримся: каждый имеет право на своё мнение, на эмоции. Но оскорбления уровня: «здравствуй, быдло», которые звучат в прямом эфире из уст якобы профессионала — это как минимум странно, неоднозначно и неуместно. На главном федеральном спортивном канале хочется наблюдать немного другое. Даже если это касается передач по типу «Есть тема!». Хотя бы ведущий должен сохранять лицо, а не скатываться до истерик и оскорблений. Или все резко забыли про этически нормы?

Но все эти разговоры на самом деле не имеют никакого смыла. А знаете почему? Да потому что за такую яркую финальную подводку Анисимова на «Матч ТВ» только похвалят. Генеральный директор уже отметил, что ведущий озвучил мысли многих, а ещё он добавил, что любая цитируемость для них — во благо. То есть, руководство посчитало ситуацию понятной, объяснимой и даже полезной!

Действительно, «Матч ТВ» давно потерял статус качественного, спортивного источника. Руководство гонится за просмотрами и цитируемостью, не кичиться хайповых и неспортивных тем и спикеров, а потом с гордостью всем демонстрируют цифры. Мол, смотрите, какой востребованный контент мы производим. Контент-то может быть востребованный, да только в большинстве случаев он не имеет никакого отношения к спорту. Собственно, массовый отток ведущих комментаторов яркий тому пример.

А сейчас, в непростые времена, когда у «Матч ТВ» отобрали практически весь спорт — минус «Формула-1», минус практически все футбольные чемпионаты, ситуация только обострится. Годного околоспортивного контента будет хоть отбавляй, а подобные ярко-оскорбительные перлы из уст ведущих могут стать даже нормой. Всяко лучше, чем забвение и отсутствие просмотров. И никто не вспомнит о понятиях этики, профессионализма.

Раньше «Советский спорт» отвечал за шейм-контент со свими «Курск не всплыл» и «Бей хохлов, спасай Россию». Теперь эстафетную палочку перенял «Матч ТВ».