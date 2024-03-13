«Все можно было исправить»: Аршавин об отставке тренера «Краснодара» Аршавин назвал неожиданным решение «Краснодара» уволить главного тренера Ивича

Отставка главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича является не чем иным, как неожиданностью, таким мнением поделился в беседе с «РБК Спорт» экс-капитан сборной России, член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин. По его словам, все можно было исправить, поскольку нахождение команды на втором месте в таблице РПЛ не является большим отставанием.

Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и все можно было исправить, — сказал Аршавин.

После проведения 20 туров «Краснодар» имеет в активе 39 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице.