«Все игроки у нас равноправные»: Талалаев о племянниках Кадырова в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что руководство клуба не влияет на формирование состава команды. По его словам, племянники главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова хорошо работают на тренировках, сообщает Sport24.

Все игроки у нас абсолютно равноправные. За последние два дня на тренировках Абубакар Кадыров и Архипов пробежали больше всех. Если работаешь, то не заслуживаешь права выйти на поле? — заявил Талалаев.

Также он добавил, что ему ни разу не навязывали кого-то в состав. Хотя опасения на этот счёт у него были.

В «Ахмате» выступают племянники Рамзана Кадырова — Абубакар и Халид Кадыровы.

Ранее сообщалось, что нападающий Зе Луиш рассказал о разрыве контракта с «Локомотивом». Клуб убрал форварда из заявки на сезон ещё летом, а 13 января стороны договорились прекратить сотрудничество.