Вратарь «Зенита» пообещал привиться от коронавируса «самым последним»

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Вратарь футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Михаил Кержаков рассказал о своем специфическом отношении к вакцинации от COVID-19.

В эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» голкипер заявил , что будет прививаться, «но самым последним».

Посмотрю, какая реакция будет. Пока не болел коронавирусом. Я самый первый, кто начал носить маску. Когда только началась пандемия, я принял меры, — отметил Кержаков.

COVID-19 ранее выявили у другого вратаря «сине-бело-голубых» Андеря Лунёва. Также коронавирусом заразился нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. Форвард из-за болезни не поехал на январский тренировочный сбор команды в Объединённых Арабских Эмиратах.

19 января в больницу с тяжёлым поражением лёгких доставили бывшего вратаря «Зенита» 41-летнего Вячеслава Малафеева, писал NEWS.ru. Он играл за команду с 1997 по 2016 год, четырежды становился чемпионом России и завоёвывал кубок УЕФА.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко.