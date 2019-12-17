https://static.news.ru/photo/e3568338-211b-11ea-b36b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Яшин Фото: fcdynamo.ru

Московский футбольный клуб «Динамо» оформил отношения с 17-летним голкипером Михаилом Яшиным. Срок контракта с воспитанником академии «Динамо» имени Льва Яшина не называется.

Отмечается лишь, что молодой вратарь попал в заявку бело-голубых в Юношеской футбольной лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Очень счастлив подписать свой первый профессиональный контракт, надеюсь и в будущем буду подписывать только с «Динамо». Понимаю, что я вратарь в «Динамо» с фамилией Яшин. Это накладывает большую ответственность, и держит в тонусе: нельзя расслабиться, нужно работать на пределе возможностей, — заявил новичок клуба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, когда обсудит детали нового соглашения с руководством клуба. Это случится после его возвращения из Испании, где он проходит стажировку в мадридском «Атлетико». Новиков добавил, что стажировка идёт продуктивно: уже произошло общение с тренерским штабом «Атлетико», а впереди запланировано общение с аналитическим отделом и главой Академии клуба.