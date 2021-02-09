Вратарь «Уфы» Чернов рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/2f34144a-6aff-11eb-9612-96000091f725_660.jpg Алексей Чернов Фото: facebook.com/fcufa.pro

Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов сообщил, что несколько лет назад он едва не стал игроком московского «Спартака». Вратарь не смог продолжить карьеру в составе «красно-белых» из-за обстоятельств, не связанных с футболом.

22-летний Чернов в интервью «Советскому спорту» рассказал , что приехал в «молодёжку» «Спартака», тренировался две недели в Сокольниках и даже принял участие в товарищеском матче. После этого администратор команды спросил голкипера, есть ли у него загранпаспорт.

Мне, деревенскому пареньку, зачем он нужен? Я дальше Москвы никуда не выбирался. Из-за этого не полетел на сборы и вернулся в калужские сугробы тренироваться. Наверное, я тогда не понимал, какой это был для меня шанс. Но я не жалею, что тогда не получилось. У меня тогда был успешный год в «Калуге» и переход в «Уфу». Значит, у меня должен быть другой путь, не всё сразу, — поделился вратарь.

Чернов играл за клуб второго дивизиона «Калуга» с 2015 по 2017 год. Рассказывая историю несостоявшегося перехода в «Спартак», спортсмен не уточнил временной период. Контекст указывает, что речь идёт о 2017 годе.

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