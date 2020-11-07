Вратарь Селихов попал в заявку «Спартака» на матч впервые за 1,5 года

https://static.news.ru/photo/10b44664-20e7-11eb-b618-fa163e074e61_660.jpg Александр Селихов Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Московский «Спартак» объявил состав команды на выездной матч 14-го тура против «Урала». В заявку включён вратарь Александр Селихов.

В последний раз он выходил на поле в составе «красно-белых» в апреле 2019 года, когда в столичном дерби с ЦСКА его команда уступила 0:2. Он тогда получил травму и был заменён. Впоследствии он перенёс операцию в связи с рецидивом повреждения ахиллова сухожилия и больше года не выходил на поле. Недавно он впервые за долгое время принял участие в матче, сыграв за «Спартак-2».

Как сообщает пресс-служба клуба, состав москвичей на матч с «Уралом» выглядит так:

Александр Максименко, Виктор Мозес, Павел Маслов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Алекс Крал, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе, Александр Соболев.

Запасные: Александр Селихов, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов, Степан Оганесян, Александр Кокорин.

Матч между «Уралом» и «Спартаком» состоится в субботу, 7 ноября, в Екатеринбурге. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

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