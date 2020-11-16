Вратарь сборной России Сафонов получил сомнительный тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/5d0f51c6-280c-11eb-adea-fa163e074e61_660.jpg Матвей Сафонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов получил сомнительный результат теста на COVID-19. Тестирование проводилось в Стамбуле, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Как уточняется, в настоящее время по данному факту проводится повторная проверка. По её результатам планируется определить дальнейшую тактику действий игрока в расположении сборной.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-капитан «Зенита» Бранислав Иванович заболел коронавирусом.

Также положительный тест получил нападающий Матеус Перейра. В настоящее время оба футболиста находятся на карантине.