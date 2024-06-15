Вратарь сборной Черногории ушел из жизни в возрасте 26 лет Вратарь сборной Черногории Матия Шаркич скоропостижно скончался в 26 лет

Вратарь сборной Черногории Матия Шаркич умер на 27-м году жизни, сообщила пресс-служба английского «Миллуолла», за который играл футболист. Причины его смерти в клубе не назвали.

Футбольный клуб «Миллуолл» с глубоким прискорбием сообщает, что Матия Шаркич скончался в возрасте 26 лет. Шаркич, вратарь номер один «львов» (прозвище клуба среди болельщиков. — NEWS.ru), провел 33 матча за клуб с момента перехода из «Вулверхэмптон Уондерерс» в августе 2023 года, — говорится в сообщении.

По данным черногорского портала Vijesti пишет, Шаркич умер утром 15 июня. Как стало известно изданию, футболисту стало плохо, когда он находился в своих апартаментах в Будве.

Федерация футбола Черногории и «Миллуолл» выразили соболезнования в связи со смертью Шаркича. Что стало причиной его смерти, неизвестно.

В мае стало известно, что во время соревнований «Тюмень сильная» скончался один из участников. Как уточнялось, умерший оказался сотрудником МЧС России по Тюменской области. На состязаниях мужчина несколько раз поднял большой спортивный снаряд, но упал через несколько секунд после сдачи норматива. Бригада скорой помощи сразу подошла к мужчине. Однако усилия медиков не спасли сотрудника МЧС.