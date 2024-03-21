Вратарь российского футбольного клуба умер в 18 лет Вратарь клуба Redvent из Скопина Антиповский умер в 18 лет

Фото: vk.com/fk.redvent

Владислав Антиповский

Голкипер скопинского футбольного клуба Redvent в Рязанской области Владислав Антиповский умер в 18 лет, сообщает пресс-служба ФК в соцсети «ВКонтакте». Юноша ушел из жизни 20 марта.

Представители команды заявили, что игрок скончался из-за внезапных проблем со здоровьем. Последние дни он находился в больнице.

Влад был не просто вратарем команды, а очень хорошим другом для всех нас, который навсегда останется в наших сердцах, — сказано в сообщении.

Ближайшие матчи скопинского клуба будут начинаться с минуты молчания. Игровой номер 13, под которым выходил Антиповский, выведут из обращения.

Ранее нападающий хоккейного клуба «Армата» московской любительской лиги СХЛ («Стань хоккейной легендой») умер прямо во время матча. Инцидент произошел в ходе встречи с командой «Фаворит».

По имеющимся данным, 61-летний мужчина потерял сознание во время игры. Ему вызвали скорую помощь. До приезда медиков пострадавшего пытались реанимировать другие игроки. Прибывшие на место происшествия врачи продолжили борьбу за жизнь, но их усилия не увенчались успехом. Точная причина смерти хоккеиста не называлась.