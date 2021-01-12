Вратарь «Ротора» Довбня покидает футбольный клуб

https://static.news.ru/photo/3b91cdc2-54d9-11eb-9128-fa163e074e61_660.jpg Александр Довбня Фото: fc.rotor/instagram.com

Вратарь волгоградского футбольного клуба «Ротор» Александр Довбня покидает команду, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Как сообщается, инициатором расторжения соглашения стал сам футболист. Сотрудничество прекратилось по соглашению сторон без компенсации для игрока.

Мы благодарим Сашу за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении клуба.

Александр Довбня пришёл в «Ротор» летом 2020 года на правах свободного агента. В составе команды он отыграл семь матчей, пропустив 12 голов.

Ранее NEWS.ru писал, что «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести центрального полузащитника «Бреста» Ромена Февра. Футбольный клуб серьёзно рассматривает игрока как более дешёвую альтернативу Джейдону Санчо из «Боруссии». При этом за Февра также готов бороться и французский ПСЖ. 22-летний игрок представляет особый интерес для футбольного клуба.

Известно, что Февр пришёл в «Брест» летом 2020 года. Переход игрока обошёлся в €400 тысяч. В настоящее время стоимость футболиста оценивают в €8 млн.