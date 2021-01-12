Вратарь «Ротора» Довбня покидает футбольный клуб

Александр Довбня пришёл в «Ротор» летом 2020 года на правах свободного агента. В составе команды он отыграл семь матчей, пропустив 12 голов.
Ранее NEWS.ru писал, что «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести центрального полузащитника «Бреста» Ромена Февра. Футбольный клуб серьёзно рассматривает игрока как более дешёвую альтернативу Джейдону Санчо из «Боруссии». При этом за Февра также готов бороться и французский ПСЖ. 22-летний игрок представляет особый интерес для футбольного клуба.
Известно, что Февр пришёл в «Брест» летом 2020 года. Переход игрока обошёлся в €400 тысяч. В настоящее время стоимость футболиста оценивают в €8 млн.
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