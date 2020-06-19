Вратарь «Ростова»: я доволен своей игрой в матче с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/9b9756ae-b265-11ea-917d-fa163e074e61_660.jpg Денис Попов Фото: ФК «Ростов»/vk.com

Вратарь футбольного клуба «Ростов» Денис Попов заявил, что доволен своей игрой в матче против «Сочи», несмотря на десять пропущенных мячей.

Просто готовился к этой игре, старался работать. Бог меня наградил, и я получил эту статуэтку. Я старался быстро забыть пропущенный гол, чтобы реабилитироваться и продолжить играть так же, как и в начале матча. Я доволен своей игрой, — сказал Попов в эфире телеканала «Матч ТВ».

17-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи. Он сделал 15 сэйвов за матч, что является рекордом Российской премьер-лиги. На 47-й минуте матча Попов отбил пенальти.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.