Вратарь «Ростова» рассказал, как отбил пенальти Заболотного

https://static.news.ru/photo/60e9b364-b2e0-11ea-aa19-fa163e074e61_660.jpg Денис Попов Фото: _den_46_ /instagram.com

Вратарь футбольного клуба «Ростов» Денис Попов рассказал, как отбил пенальти нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Просто заранее выбрал угол, это была угадайка. Тренер вратарей со мной много работает, передаёт большой опыт, — цитирует Попова «Матч ТВ».

17-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи. Он сделал 15 сейвов за матч, что является рекордом Российской премьер-лиги.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.