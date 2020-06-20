Вратарь «Ростова» рассказал, как отбил пенальти Заболотного

Вратарь футбольного клуба «Ростов» Денис Попов рассказал, как отбил пенальти нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Просто заранее выбрал угол, это была угадайка. Тренер вратарей со мной много работает, передаёт большой опыт, — цитирует Попова «Матч ТВ».
17-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи. Он сделал 15 сейвов за матч, что является рекордом Российской премьер-лиги.
Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.