Вратарь ПСЖ разместил у себя дома 30 украинских беженцев

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас разместил у себя дома в Париже 30 украинских беженцев, сообщает Sport.es. Для этого футболист организовал спальные места в своём домашнем кинотеатре, а его супруга приготовила для постояльцев еду и помолилась вместе с ними.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране из-за начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

После 29-ти туров в Лиге 1 ПСЖ идёт на первом месте в турнирной таблице с 65 очками в активе. Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв «Реалу».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на желание Российского футбольного союза (РФС) подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032. Британский политик сделал встречное заявление, посчитав, что континентальное первенство должно пройти на Украине.