Вратарь немецкого «Байера» заявил, что горд быть русским Вратарь Лунев: что бы ни происходило, Россия — моя родина

Фото: Jv�rgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Андрей Лунев

Российский вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунев заявил, что он гордится быть русским, передает газета «Известия». По словам футболиста, это чувство не зависит от того, какая власть и какой президент в стране.

Каждый гражданин своей страны гордится, что он в ней родился и вырос. Я — не исключение. Горжусь, что русский. Что бы ни происходило, это моя родина. Независимо от того, какая в стране власть, какой президент, канцлер, король или королева, — сказал Лунев.

9 июля 2021 года Лунев перешел в «Байер», заключив контракт до 2023 года. Прежде футболист выступал в «Зените».

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Денисов заявил, что после начала спецоперации на Украине записал обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Он отметил, что был готов встать на колени перед главой государства, только чтобы тот остановил СВО.