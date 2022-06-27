Российский вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунев заявил, что он гордится быть русским, передает газета «Известия». По словам футболиста, это чувство не зависит от того, какая власть и какой президент в стране.
Каждый гражданин своей страны гордится, что он в ней родился и вырос. Я — не исключение. Горжусь, что русский. Что бы ни происходило, это моя родина. Независимо от того, какая в стране власть, какой президент, канцлер, король или королева, — сказал Лунев.
9 июля 2021 года Лунев перешел в «Байер», заключив контракт до 2023 года. Прежде футболист выступал в «Зените».
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Денисов заявил, что после начала спецоперации на Украине записал обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Он отметил, что был готов встать на колени перед главой государства, только чтобы тот остановил СВО.