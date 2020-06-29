Вратарь «Крыльев» Рыжиков мог перейти в «Барселону»

https://static.news.ru/photo/10134b44-ba10-11ea-8e29-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рыжиков Фото: kccamapa/facebook.com

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока самарских «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, рассказал о несостоявшемся переходе голкипера в «Барселону» после победы «Рубина» над испанской командой в матче Лиги чемпионов (2:1) в 2009 году.

Рыжиков мог перейти в «Барселону». Это было после того легендарного матча. Меня познакомили с Сандро Розелем (экс-президент «Барселоны» — NEWS.ru). Мы очень много общались. Серёга и «Рубин» часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо, — цитирует Сафонова канал Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».

Он отметил, что при переходе Рыжиков потерял около €300-400 тысяч в год по сравнению с зарплатой в казанском «Рубине».

Рыжиков выступал в «Рубине» с 2008 по 2018 год, после чего перешёл в самарские «Крылья Советов».

Ранее футбольный клуб «Крылья Советов» объявил об отставке главного тренера команды Миодрага Божовича. Совет директоров клуба принял решение о досрочном завершении работы черногорского специалиста и тренеров Войо Чалова, Саши Петровича и Милорада Байовича в самарском коллективе. Контракты расторгнуты по соглашению сторон. Божовича на посту наставника команды сменил Андрей Талалаев, писал NEWS.ru.