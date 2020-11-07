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Футбол

Вратарь «Интера» Паделли заразился коронавирусом

17:42, 07 ноября 2020
Даниэле Паделли Даниэле Паделли Фото: Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вратарь «Интера» Даниэле Паделли получил положительный результат теста на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы клуба.

«Интер» сообщает, что Даниэле Паделли сдал положительный тест на COVID-19 накануне матча с «Аталантой», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что у Паделли нет никаких симптомов заболевания. Футболист находится под наблюдением врачей.

Ранее NEWS.ru писал, что мадридский футбольный клуб «Реал» проинформировал о двух случаях заражения коронавирусом в команде — речь идёт о полузащитниках Эдене Азаре и Каземиро.

Тестирование проводилось 6 ноября.

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