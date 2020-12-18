Вратарь «Атлетико» Грбич заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5850a9d6-4144-11eb-b457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ludvig Thunman/Global Look Press

Вратарь испанского футбольного клуба «Атлетико» Иво Грбич заразился коронавирусной инфекцией, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Так, некоторое время назад голкипер получил положительный результат теста на COVID-19. Футболист сдал ПЦР-тест перед матчем 14-го тура Ла Лиги с «Эльче». Игра состоится завтра, 19 декабря.

Согласно данным футбольного клуба, болезнь у хорвата протекает бессимптомно. В настоящее время игрок «Атлетико» находится на домашнем карантине в соответствии с протоколами испанских органов здравоохранения.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Грбич отыграл за «Атлетико» только один матч в Кубке Испании. При этом вратарь не пропустил ни одного гола.

Ранее NEWS.ru писал, что форвард футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Зе Луиш, восстанавливающийся от тяжёлой травмы, заразился коронавирусом.

1 декабря нападающий сломал стопу в матче Лиги чемпионов против австрийского «Ред Булл Зальцбург». 3 декабря Зе Луиш вылетел в Рим, где ему должны сделать операцию. Перед поездкой 29-летний форвард сдал тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.