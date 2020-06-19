Вратарь «Арсенала» рассказал о драке с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/e57b0432-b206-11ea-9687-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лодыгин Фото: 1lodygin_official/instagram.com

Вратарь тульского футбольного клуба «Арсенал» Юрий Лодыгин рассказал о драке с нападающим Артёмом Дзюбой во время выступления за петербургский «Зенит».

Лодыгин отметил, что драка произошла после обидного поражения «Краснодару» и случилась на эмоциях.

Михаил Бирюков, тренер вратарей, нас помирил. Там вся команда пыталась нас успокоить. Практически [до тумаков дошло]. Потолкались, помахали руками. Длилось всё секунд 20, — цитирует Лодыгина «Спорт-Экспресс»

Вратарь добавил, что во время возвращения в Петербург в самолёте футболисты пожали друг другу руки и больше не обсуждали инцидент.

Ранее полузащитник Руслан Камболов рассказал, как во времена его выступления за московский «Локомотив» главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин оштрафовал за драку с нападающим Артёмом Дзюбой. Инцидент произошёл в 2009 году, когда Дзюба выступал за команду «Томь». Тогда футболисты подрались во время матча, за что были удалены с поля, писал NEWS.ru.