Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию у гендиректора «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/43023fcc-29cf-11eb-a22f-fa163e074e61_660.jpg Василий Кикнадзе Фото: facebook.com/vasily.kiknadze

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заболел двусторонней пневмонией, в настоящее время он работает удалённо из дома.

Известно, что Кикнадзе не подвергался госпитализации, а его последний тест на коронавирус оказался отрицательным, пишет РБ-Спорт.

По словам председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, Кикнадзе постоянно находится на связи.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заразился коронавирусом.

Информация о заражении Пиоли появилась 14 ноября, однако для подтверждения диагноза потребовалось проведение повторного теста. Результат от 16 ноября показал наличие вируса у наставника.