https://static.news.ru/photo/2626d504-d08c-11e9-ba12-fa163e074e61_660.jpg Лю Хуншен Фото: spartak.com

Бывший врач футбольного клуба «Спартак» Лю Хуншен поделился своим мнением о решении суда удовлетворить ходатайства об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Нельзя людей оскорблять по национальному признаку. За такое в Китае Кокорин и Мамаев получили бы по три года тюрьмы, — цитирует Хуншена « Советский спорт ».

Футболисты покинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу.

Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Ранее бывший владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва) Андрей Червиченко прокомментировал News.ru удовлетворение ходатайств об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.