Футбол

Врач сборной РФ рассказал, как сильно изменился футбол

11:46, 17 июля 2020 13
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, как сильно изменился футбол за последние десятилетия.
 

Футбол вообще стал быстрее. Побеждают не те, кто много бегает, а кто быстро бегает. Травматизм мышечный возрастает, по другим травмам связок стабилен. Сейчас практически нет операций в паховой области, меньше операций на мениск благодаря усовершенствованию тренировок, — заметил Безуглов на пресс-конференции, посвящённой спортивной медицине и реабилитации.

Ранее NEWS.ru писал, что врач сборной РФ прокомментировал случаи заболевания спортсменами коронавирусом в Российской премьер-лиги (РПЛ).

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