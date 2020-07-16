Врач сборной РФ рассказал, как сильно изменился футбол

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал случаи заболевания спортсменами коронавирусом в Российской премьер-лиги (РПЛ).

У нас сейчас несколько кейсов по заболевшим спортсменам. Их больше десяти, но, к счастью, у всех легкая форма первой степени. Все практически вернулись к нормальной жизни и играют, но я...