Врач сборной РФ рассказал, как сильно изменился футбол

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, как сильно изменился футбол за последние десятилетия.
Футбол вообще стал быстрее. Побеждают не те, кто много бегает, а кто быстро бегает. Травматизм мышечный возрастает, по другим травмам связок стабилен. Сейчас практически нет операций в паховой области, меньше операций на мениск благодаря усовершенствованию тренировок, — заметил Безуглов на пресс-конференции, посвящённой спортивной медицине и реабилитации.
Ранее NEWS.ru писал, что врач сборной РФ прокомментировал случаи заболевания спортсменами коронавирусом в Российской премьер-лиги (РПЛ).
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