Врач сборной РФ по футболу оценил медицинские регламенты РПЛ и УЕФА

https://static.news.ru/photo/9004f208-c811-11ea-afde-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Безуглов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинский регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) ничем не уступает тому, что разработали в УЕФА для участников еврокубков и матчей сборных, заявил врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Он напомнил, что футбол является первым видом спорта, которые возобновил регулярную деятельность, отметив, что уже ведётся подготовка регламента старта нового чемпионата России.

Пионерами быть очень сложно, но огромную помощь нам оказало ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство России) при разработке медицинского регламента. Сейчас живём по этому регламенту, у нас в футболе частые тестирования. УЕФА представил свой медицинский регламент для еврокубков и матчей сборных, и наш регламент ничем не уступает ему с точки зрения безопасности здоровья, — подчеркнул Безуглов во время пресс-конференции.

По его словам, рост травматизма не фиксировалось, однако в РПЛ не теряют бдительность.

Врач также выразил надежду, что коллеги из других видов спорта воспользуются опытом сборной РФ по футболу.

Ранее Безуглов прокомментировал случаи заболевания спортсменами коронавирусом в Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как писал NEWS.ru, руководитель центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Андрей Жолинский объяснил, как происходит процесс заезда спортсменов на базы.