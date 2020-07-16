Врач сборной РФ по футболу назвал количество заболевших COVID-19 в РПЛ

https://static.news.ru/photo/46831014-c808-11ea-96f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал случаи заболевания спортсменами коронавирусом в Российской премьер-лиги (РПЛ).

У нас сейчас несколько кейсов по заболевшим спортсменам. Их больше десяти, но, к счастью, у всех легкая форма первой степени. Все практически вернулись к нормальной жизни и играют, но я не стал бы расслабляться, — сказал Безуглов на пресс-конференции, посвящённой спортивной медицине и реабилитации.

Ранее сообщалось, что у девяти футболистов «Сочи» выявили коронавирусную инфекцию. Клуб уже уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ждёт указаний ведомства. Матч 29 тура РПЛ, в котором сочинцы должны были сыграть с «Тамбовом», был отменён. Главный тренер Владимир Федотов отказался называть имена игроков, у которых выявили коронавирус, он называть отказался, заметив, что «всё же это тайна», писал NEWS.ru.