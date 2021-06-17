Врач рассказал о первых словах Эриксена после перезагрузки сердца

https://static.news.ru/photo/c8510cf8-cf5b-11eb-b39a-96000091f725_660.jpg Кристиан Эриксен Фото: instagram.com/chriseriksen8

Немецкий врач Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йенс Кляйнефельд рассказал об инциденте с остановкой сердца у датского футболиста Кристиана Эриксена в матче группового этапа чемпионата Европы — 2020. Его слова приводит RMC Sport.

Во время игры между Данией и Финляндией (0:1) лидер датчан перенёс сердечный приступ. Примерно через тридцать секунд после реанимации игрок открыл глаза, и врач сумел немного с ним поговорить.

Я спросил: «Ну что, ты с нами?» Он ответил: «Да, я снова среди вас. Блин, мне всего 29 лет», — рассказал Кляйнефельд.

В тот момент врач понял, что мозг футболиста не повреждён и тот сможет добраться до больницы.

12 июня во время матча первого тура Евро-2020 Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Врачи выбежали на поле и начали делать футболисту прямой массаж сердца. Через несколько минут его унесли на носилках с поля и отправили в госпиталь.

Впоследствии стало известно, что Эриксену установят кардиостимулятор. По словам врача сборной Дании Мортена Бесена, решение было принято после переговоров с рядом специалистов на национальном и международном уровнях.