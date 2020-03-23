Фото: ПФК «Арсенал» Тула/vk.com

Бывший вратарь и тренер испанского футбольного клуба «Эспаньол» Бенито Хоанег умер в возрасте 84 лет от коронавира.

Отмечается, что несколько месяцев назад он перенёс инсульт, сообщает Mundo Deportivo. Хоанег играл за «Эспаньол», «Террассу», «Сарагосу», «Сабадель» и «Депортиво». В качестве тренера он работал в «Эспаньоле», «Мальорке», «Тенерифе», «Лас-Пальмасе»...