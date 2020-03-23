Врач тульского футбольного клуба «Арсенал» Александр Резепов высказал своё мнение на счёт реального числа заболевших коронавирусом в России.
Нынешние цифры — статистика по тем людям, которые уже заболели. Не забывайте о переносчиках болезни, которые пока не тестировались. Поэтому официальные цифры нужно умножать примерно на 100. Как минимум, — цитирует Резепова «Чемпионат».
Россия зафиксировала 438 случаев заражения после 163 тысяч проведённых тестов.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.