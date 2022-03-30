Избитый болельщиками врач ФИФА скончался после матча Нигерия — Гана

Федерация футбола Замбии (FAZ) сообщила о смерти замбийского врача медицинского штаба CAF ФИФА Джозефа Кабунго, который работал на матче африканского отбора ЧМ-2022 Нигерия — Гана (1:1). Кабунго избили болельщики нигерийской команды после игры. Сотрудника ФИФА доставили в больницу, но его жизнь спасти не удалось.

Федерация футбола Замбии оплакивает покойного доктора Джозефа Кабунго вместе со всей футбольной семьёй. Выражаем наши искренние соболезнования семье врача Кабунго, — говорится в сообщении.

После невыхода сборной Нигерии на ЧМ-2022 на поле выбежали болельщики их команды и устроили беспорядки. Нигерия впервые за 16 лет не вышла на чемпионат мира по футболу.

Ранее сообщалось, что сборные Португалии и Польши вышли на чемпионат мира — 2022 по футболу, который пройдёт в Катаре. Обе команды победили соперников в финале стыковых матчей.