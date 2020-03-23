https://static.news.ru/photo/fd620e48-6d13-11ea-a44b-fa163e074e61_660.jpg Александр Резепов Фото: ФК «Арсенал» Тула/vk.com

Врач тульского футбольного клуба «Арсенал» Александр Резепов выразил мнение о том, почему в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) нет заражённых коронавирусной инфекцией.

В РПЛ нет заболевших прежде всего потому, что у наших клубов не было международных матчей, — цитирует Резепова «Чемпионат».

Специалист отметил, что коронавирусом мог заболеть кто-то из родственников футболистов, которые были за границей. Таким образом, симптомы у футболистов могут проявиться в ближайшие недели, о чём предупреждены сотрудники клубов.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.